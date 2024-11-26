Компания "Транспорт будущего" подвела итоги конкурса "Технологии, меняющие пространство жизни"

В октябре "Транспорт будущего" предложила тольяттинцам участвовать в конкурсе и внести личный вклад в развитие беспилотной отрасли. Напомним, компания занимается разработкой, производством и эксплуатацией дронов для различных бизнес-сфер. Одно из направлений развития — доставка, которая позволит жителям небольших городов получить доступ к ассортименту крупных мегаполисов, а в самих мегаполисах — максимально оперативно получать товары. Тольятти станет одним из первых городов в стране, где эта модель будет внедрена.
По условиям конкурса участникам предложили провести и представить исследование в одном из трех направлений. Первое — собрать данные общественного мнения о применении дронов в повседневной жизни. Второе — проанализировать карту Тольятти и выявить наиболее удобные и безопасные маршруты для дронов, избегая зон с высокой плотностью населения и потенциальными препятствиями, а также определить места установки почтоматов, основываясь на том, где жители чаще всего получают посылки. Третье направление — создание эскизов или поиск референсов, иллюстрирующих концепцию дронов-доставщиков. Всего горожане подали на конкурс 25 заявок.
"Транспорт будущего" наградил 16 тольяттинцев, которые выполнили все условия участия и представили работы на конкурс. Все они получили денежные призы. Сертификаты участникам конкурса вручали на площадке компании, где для них провели экскурсию по производству и показали этапы производства беспилотников.
"С помощью конкурса "Технологии, меняющие качество жизни" мы развиваем диалог с тольяттинцами и хотим услышать их мнения и предложения по поводу внедрения инноваций в городе. Надеемся, конкурс помог его участникам развить навыки исследований и технического творчества, подумать о том, какие технологии могут быть полезны Тольятти и его жителям", — отметил руководитель проектов компании "Транспорт будущего" Андрей Лебедев.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?