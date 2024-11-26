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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Компания "Транспорт будущего" подвела итоги конкурса "Технологии, меняющие пространство жизни"

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре "Транспорт будущего" предложила тольяттинцам участвовать в конкурсе и внести личный вклад в развитие беспилотной отрасли. Напомним, компания занимается разработкой, производством и эксплуатацией дронов для различных бизнес-сфер. Одно из направлений развития — доставка, которая позволит жителям небольших городов получить доступ к ассортименту крупных мегаполисов, а в самих мегаполисах — максимально оперативно получать товары. Тольятти станет одним из первых городов в стране, где эта модель будет внедрена.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

По условиям конкурса участникам предложили провести и представить исследование в одном из трех направлений. Первое — собрать данные общественного мнения о применении дронов в повседневной жизни. Второе — проанализировать карту Тольятти и выявить наиболее удобные и безопасные маршруты для дронов, избегая зон с высокой плотностью населения и потенциальными препятствиями, а также определить места установки почтоматов, основываясь на том, где жители чаще всего получают посылки. Третье направление — создание эскизов или поиск референсов, иллюстрирующих концепцию дронов-доставщиков. Всего горожане подали на конкурс 25 заявок.

"Транспорт будущего" наградил 16 тольяттинцев, которые выполнили все условия участия и представили работы на конкурс. Все они получили денежные призы. Сертификаты участникам конкурса вручали на площадке компании, где для них провели экскурсию по производству и показали этапы производства беспилотников.

"С помощью конкурса "Технологии, меняющие качество жизни" мы развиваем диалог с тольяттинцами и хотим услышать их мнения и предложения по поводу внедрения инноваций в городе. Надеемся, конкурс помог его участникам развить навыки исследований и технического творчества, подумать о том, какие технологии могут быть полезны Тольятти и его жителям", — отметил руководитель проектов компании "Транспорт будущего" Андрей Лебедев.

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