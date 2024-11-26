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Подростка из Самары будут судить за избиение и издевательство над ровесницей

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 17-летнего парня, которого обвиняют в нападении на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, вечером 25 марта 2024 г. парень увидел на остановке девушку, с которой ранее общался в соцсетях. Начался конфликт, и молодой человек за капюшон куртки оттащил потерпевшую в гаражи. Там он несколько раз ударил девушку металлической трубой, в том числе по голове. Также он угрожал убить ее и совершил другие унижающие жертву действия.

Теперь юного самарца обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия"), п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").

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