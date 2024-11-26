В Самаре начинают судить жену "Мэра" с группой цыганок за банковские аферы

Судья Октябрьского района Самары Мария Патютько начинает рассмотрение уголовного дела в отношении группы предприимчивых женщин.

Изначально силовикам поступили данные, что старший клиентский менеджер одного из банков Татьяна Николаева похитила с группой соучастников 2,3 млн руб., оформляя невозвратные кредиты. Дело касалось интересов государства, и разработкой занимались оперативники ФСБ. Далее по собранным материалам полицейские возбудили дело о мошенничестве. Расследование продолжалось, и в отдельное производство выделили дело о хищении у банка 18,2 млн рублей.

В октябре 2023 г. сотрудники УФСБ и Уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области провели обыски у Маргариты Лиманской, Лидии Чавун, Натальи Конюхович и Дианы Беловой (последняя значилась как свидетель). Во время обысков силовики изъяли документы, предположительно, подтверждающие причастность женщин к аферам.

Отмечается, что подозреваемые — этнические цыгане. Считается, что они нанесли ущерб интересам государства, поскольку нанесен ущерб коммерческой организации с государственным участием.

Интересно, что муж Лиманской, Владимир Лиманский, имел в своих кругах кличку "Мэр". По оперативным данным, он входил в преступную группу экс-сотрудника МВД Баканова, которая занималась сбытом героина в Самарской области. В 2012 г. мужчину освободили из мест лишения свободы.

Супруг Беловой Дмитрий Блажевич был задержан в 2021 г. сотрудниками УФСБ по Самарской области — у него в автомобиле нашли 14 кг гашиша.

Сейчас обвиняемым в банковских аферах грозит реальное лишение свободы.