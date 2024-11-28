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Преступления Происшествия

Воришка-сызранец похитил из магазина 29 пачек масла, но далеко не унес

СЫЗРАНЬ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в краже, передает ГУ МВД по Самарской области.

В  полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что во время инвентаризации была обнаружена недостача 29 упаковок сливочного масла. Материальный ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по видеокамерам смогли вычислить злоумышленника. Им оказался 42-летний сызранец, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера. 

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППС заметили на одной из улиц города мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Увидев правоохранителей, тот побежал, но после недолгой погони был задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе опроса мужчина сознался в совершении кражи масла и пояснил, что украденное продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье Кража". По ходатайству органа дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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