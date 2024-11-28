Воришка-сызранец похитил из магазина 29 пачек масла, но далеко не унес

В Сызрани сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в краже, передает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что во время инвентаризации была обнаружена недостача 29 упаковок сливочного масла. Материальный ущерб составил около 6 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по видеокамерам смогли вычислить злоумышленника. Им оказался 42-летний сызранец, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера.
В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППС заметили на одной из улиц города мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Увидев правоохранителей, тот побежал, но после недолгой погони был задержан и доставлен в отдел полиции.
В ходе опроса мужчина сознался в совершении кражи масла и пояснил, что украденное продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье Кража". По ходатайству органа дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...