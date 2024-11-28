Площадку "Транспорта будущего" посетили студенты из Уфы

На производственной площадке "Транспорта будущего" в Тольятти прошла экскурсия для студентов Уфимского университета науки и технологий.

Студенты четвертого курса направлений "Двигатели летательных аппаратов" и "Теплоэнергетика и теплотехника" смогли погрузиться в мир передовых технологий и научных разработок, увидели в действии производственные процессы. Гости узнали, как создают агропромышленные беспилотники, испытывают их и разрабатывают новые модели, задали вопросы специалистам "Транспорта будущего".

Илья Сидоров, исполнительный директор компании, акцентировал внимание на важности открытости и взаимодействия предприятия со студентами. Экскурсия студентов из Уфы стала примером того, как инновационные компании привлекают внимание молодежи к новым технологиям и профессиям. Такие встречи способствуют формированию нового поколения специалистов, готовых работать в сфере высоких технологий.

"Это укрепляет доверие к компании, способствует созданию новых идей и проектов. Встреча со студентами создала условия для конструктивного диалога, "Транспорт будущего" всегда открыт для молодых специалистов, которые в будущем могут стать нашими сотрудниками", — отметил Илья Сидоров.