Площадку "Транспорта будущего" посетили студенты из Уфы

На производственной площадке "Транспорта будущего" в Тольятти прошла экскурсия для студентов Уфимского университета науки и технологий.
Студенты четвертого курса направлений "Двигатели летательных аппаратов" и "Теплоэнергетика и теплотехника" смогли погрузиться в мир передовых технологий и научных разработок, увидели в действии производственные процессы. Гости узнали, как создают агропромышленные беспилотники, испытывают их и разрабатывают новые модели, задали вопросы специалистам "Транспорта будущего".
Илья Сидоров, исполнительный директор компании, акцентировал внимание на важности открытости и взаимодействия предприятия со студентами. Экскурсия студентов из Уфы стала примером того, как инновационные компании привлекают внимание молодежи к новым технологиям и профессиям. Такие встречи способствуют формированию нового поколения специалистов, готовых работать в сфере высоких технологий.
"Это укрепляет доверие к компании, способствует созданию новых идей и проектов. Встреча со студентами создала условия для конструктивного диалога, "Транспорт будущего" всегда открыт для молодых специалистов, которые в будущем могут стать нашими сотрудниками", — отметил Илья Сидоров.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?