Двух подростков из Самары обвиняют в избиении школьника

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В Самаре закончилось расследование уголовного дела двух 15-летних местных жителей, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает региональное СУ СК.