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Преступления Происшествия

Двух подростков из Самары обвиняют в избиении школьника

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончилось расследование уголовного дела двух 15-летних местных жителей, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в апреле 2024 г. подростки в школе поссорились с 18-летним потерпевшим и избили его.

Уголовное дело направлено в суд.

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