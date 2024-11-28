Двух подростков из Самары обвиняют в избиении школьника

В Самаре закончилось расследование уголовного дела двух 15-летних местных жителей, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в апреле 2024 г. подростки в школе поссорились с 18-летним потерпевшим и избили его.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...