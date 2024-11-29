Жительница Самары спустила полмиллиона рублей на гадалу-прохиндейку

Жительница Самары лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На протяжении года 35-летнюю жительницу Самары преследовали неприятности, и она решила обратиться за помощью к "родовой гадалке", страницу которой случайно нашла в одной из социальных сетей.

Кудесница, якобы проживающая в Москве, обещала помочь и сразу взялась за дело. Общаясь с клиенткой через мессенджер, она периодически просила произвести денежные переводы за "магические" услуги. Отдав собственные накопления, самарчанка взяла кредит в банке, и за месяц перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей.

Не заметив существенных изменений в своей жизни, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.