В Самарской области будут чаще применять процедуру медиации при решении конфликтных ситуаций

В правительстве Самарской области состоялось заседание круглого стола "Медиация. Современные аспекты использования примирительных процедур". Событие было инициировано Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением общественной организации "Ассоциация юристов России" и прошло при поддержке Управления министерства юстиции России по Самарской области и Самарской губернской думы.

Главная цель встречи — совместный поиск путей сохранения и укрепления семей в интересах детей. Поэтому в работе круглого стола приняли участие руководители и представители Самарского областного суда, Управления ЗАГС Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования Самарской области, Нотариальной палаты Самарской области, Палаты адвокатов Самарской области, Областного центра социальной помощи семье и детям, центров медиации, школьных служб примирения, НКО, а также юристы, адвокаты, психологи и медиаторы.

Напомним, что одной из самых перспективных и эффективных альтернативных процедур примирения в разрешении сложных конфликтных ситуаций (буллинга в образовательных учреждениях, семейных споров, в том числе в урегулировании родительско-детских и брачно-семейных, межличностных отношений) в настоящее время является внедрение и развитие медиативных практик.

В Самарской области имеется опыт внедрения медиативных процедур. Однако, по мнению специалистов, сейчас назрела необходимость его дальнейшего развития и совершенствования работы, повышения качества и доступности медиации.

Кроме того, Самарская область вошла в число пилотных регионов по реализации специального проекта "Вызов" в рамках стратегической программы Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой "Дети в семье". Проект направлен на совершенствование межведомственного взаимодействия в ситуациях профилактики социального сиротства, формирования системы помощи и сопровождения семей.

В ходе заседания участники обсудили предложения по усовершенствованию института медиации, системной подготовке специалистов (медиаторов), внедрению примирительных процедур в работу государственных структур, НКО, расширению работы специализированных центров. В результате были запланированы совместные проекты, обучение и информационные мероприятия.

Так уже 10 декабря 2024 года состоится вебинар "Медиация. Основы". Его проведет президент Союза профессиональных медиаторов "М2В", автор ряда обучающих методик подготовки переговорщиков и медиаторов Евгений Киселев. Участником семинара может стать каждый желающий, подключившись по ссылке.

"В Год семьи важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств, организаций, профессиональных сообществ, некоммерческого сектора для развития поддерживающих практик по оказанию качественной и профессиональной помощи и поддержке семье, детям, — говорит Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. — Благодарим всех участников за живой отклик и содержательные предложения. Для института Уполномоченного по правам ребенка это огромный перспективный ресурс для работы и помощи семьям с детьми, так как темы семейных конфликтов, разводов, определения места жительства детей — самые популярные среди обращений граждан. В этих конфликтах дети не должны становится предметом мести, манипуляции, решения материальных вопросов. В этих ситуациях детям нужна помощь. И начинать нужно с родителей — учить их договариваться, видеть ребенка и его интересы, продолжать оставаться родителями даже в разводе и людьми в любых ситуациях".