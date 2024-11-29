В Самаре на воду спущено судно проекта PV20S

В четверг, 28 ноября, в Самаре на воду спущено еще одно пассажирское судна проекта PV20S, строительство которого ведется на класс РС.
Судно предназначено для регулярных пассажирских перевозок на внутригородских и прибрежных линиях.
Строительство серии из пяти судов PV20S ведется по контракту между АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (три судна строятся на производственной площадке самарского ЗАО "Нефтефлот") в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.
Все пять судов будут эксплуатироваться ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова" (г. Севастополь), сообщает Российский морской регистр судоходства.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.