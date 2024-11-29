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В Самаре на воду спущено судно проекта PV20S

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 ноября, в Самаре на воду спущено еще одно пассажирское судна проекта PV20S, строительство которого ведется на класс РС.

Фото: Российский морской регистр судоходства

Судно предназначено для регулярных пассажирских перевозок на внутригородских и прибрежных линиях. 

Строительство серии из пяти судов PV20S ведется по контракту между АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (три судна строятся на производственной площадке самарского ЗАО "Нефтефлот") в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.

Все пять судов будут эксплуатироваться ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова" (г. Севастополь), сообщает Российский морской регистр судоходства.

 

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