В Самаре на воду спущено судно проекта PV20S

В четверг, 28 ноября, в Самаре на воду спущено еще одно пассажирское судна проекта PV20S, строительство которого ведется на класс РС.

Судно предназначено для регулярных пассажирских перевозок на внутригородских и прибрежных линиях.

Строительство серии из пяти судов PV20S ведется по контракту между АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (три судна строятся на производственной площадке самарского ЗАО "Нефтефлот") в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.

Все пять судов будут эксплуатироваться ГУП "Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова" (г. Севастополь), сообщает Российский морской регистр судоходства.