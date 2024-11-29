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Общество

Начинается прием заявок на международный конкурс детского рисунка "Моя Россия"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 декабря, открывается прием заявок на седьмой международный конкурс детского рисунка "Моя Россия". "Моя Россия" — это ежегодный международный конкурс детского рисунка, проводимый фондом "Петербургское наследие и перспектива" в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России Владимиром Путиным. За шесть предыдущих лет в конкурсе приняли участие более 180 тысяч детей из России и зарубежных стран.

Одна из задач конкурса — сохранение и развитие системы художественного образования в нашей стране. В Самарской области благодаря реализации национального проекта "Образование" увеличивается количество новых мест дополнительного образования, кружки и секции посещают более 429 400 школьников.

Участниками 7 сезона конкурса "Моя Россия" могут стать авторы художественных работ в возрасте от 6 до 17 лет. Тема конкурса нового сезона — "Дыша одним дыханьем" — приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Участники конкурса в своих работах могут осветить различные сюжеты об истории героического подвига русского народа: о событиях, городах-героях, людях, которые ковали победу в Великой Отечественной войне. Сюжеты рисунков могут затронуть тему военной техники, достижений в научно-технической сфере и другие объекты, передающие атмосферу военного времени. В работе можно опираться на сюжеты художественных произведений, кинофильмов, на рассказы о войне, исторические материалы, документальную кинохронику.

Главное, чтобы творческая работа, представленная участником, была авторской, не представленной в иных конкурсах и в конкурсе "Моя Россия" за предыдущие годы и созданной не ранее ноября 2024 года. Также работа должна содержать описательную часть в виде сопроводительного письма к рисунку.

Прием работ на конкурс завершится 15 февраля 2025 года. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в мае следующего года в Санкт-Петербурге. Победители конкурса получат ценные призы и подарки, а каждый участник — именной сертификат.

С Положением конкурса "Моя Россия — 7" можно ознакомится на сайте. Новости конкурса публикуются в официальной группе во ВКонтакте.

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