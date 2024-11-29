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Страхование Финансы

Страховые агенты ВСК продолжают гонку за автомобили: до конца конкурса "Звезда удачи" остался всего месяц

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВСК до конца декабря этого года проводит масштабный конкурс "Звезда удачи", в рамках которого страховые агенты компании, продавая полисы страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС, получают баллы, позволяющие принять участие в финале.

По результатам финала компания вручит 6 автомобилей победителям среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов за привлечение новых активных продавцов. Марка автомобилей уже известна — это Haval Jolion New белого цвета.

На сегодняшний день конкурсные баллы получили более 10 тысяч страховых агентов ВСК из разных регионов страны. Активнее всего включились агенты из Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Краснодара, Перми, Кирова, Твери. Стать победителем может любой, включая агентов, которые заключили агентский договор совсем недавно.

Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с апреля по конец декабря 2024 года.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие один из главных призов, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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