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Общество

В Самарской области состоялся круглый стол по вопросам безопасности в интернете

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 25 по 29 ноября в Самарской области прошла Всероссийская акция "Месяц безопасного интернета". В этом году Самарская область стала четвертым регионом, принявшим участие в акции.

Фото: газета "Образование - Самарский регион"

В рамках нее состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители министерства образования Самарской области, образовательных организаций, правоохранительных органов, правительства Самарской области, эксперты Лиги безопасного интернета, представители родительской общественности и общественных организаций.

Акция организована министерством образования Самарской области совместно с Ассоциацией организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный мониторинговый центр пропавшим и пострадавшим детям", Ассоциацией участников рынка  интернет-индустрии "Лига безопасного интернета". Ее цель — повысить уровень медиаграмотности и обучить школьников и родителей цифровой безопасности в Сети.

В течение недели экспертами Лиги безопасного интернета проводились открытые уроки с обучающимися школ Самарской области на тему обеспечения безопасности в интернете. Также проведены семинары с педагогами и родителями по теме интернет-безопасности в условиях новых информационных вызовов и угроз.

В рамках работы круглого стола были заслушаны доклады представителей Лиги безопасного интернета, а также экспертов, преподавателей вузов Самарской области и учреждений дополнительного образования детей. Для педагогического сообщества региона организована онлайн-трансляция круглого стола.

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