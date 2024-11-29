В Ставропольском районе временно отключат свет 30 ноября и 1 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.11.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Грибная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков ул. Автозаводская);

30.11.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Орловская);

30.11.2024 с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ровная, ул. Окольная);

30.11.2024 с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская);

01.12.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Советская, ул. Набережная, ул. Садовая);

01.12.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Советская, ул. Славянская, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей);

01.12.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.