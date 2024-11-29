Эксперты НОВИКОМа обсудили меры господдержки МСП в Перми

Актуальные инструменты привлечения финансирования и меры господдержки для промышленных предприятий и субъектов МСП представил пермским предпринимателям дочерний банк Ростеха. Экспертная сессия прошла в рамках IX Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). На мероприятии выступили представители банка, Пермской Торгово-промышленной палаты, Корпорации МСП Пермского края и регионального фонда развития промышленности.

В ходе сессии эксперты сошлись во мнении, что сложные условия, в которых сегодня работают предприниматели и промышленность, требуют инновационных решений. Таким решением могут стать цифровые финансовые активы (ЦФА).

Сегодня ЦФА — это один из самых быстрых и надёжных способов привлечения финансирования. Эксперт банка Ростеха рассказал предпринимателям Перми про преимущества и процесс выпуска ЦФА, сравнил их с облигационными займами и синдицированными кредитами. Работая с инструментом, НОВИКОМ полностью сопровождает сделку ЦФА, помогая подготовить комплект документов, пройти регистрацию и осуществить эмиссию.

Помимо ЦФА, НОВИКОМ предложил пермскому бизнесу собственные финансовые продукты и продукты управления ликвидностью. В сочетании с программами региональных фондов поддержки предпринимательства они помогают компаниям получать кредиты по льготным ставкам и более эффективно распределять ресурсы. Это, например, "Экспресс-гарантии", которые можно получить дистанционно на основании минимального комплекта документов. Или кредиты, выдаваемые под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП.

Региональные меры поддержки малый и средний бизнес может получить при содействии Корпорации развития МСП Пермского края. Для удобства клиентов создана цифровая платформа мсп.рф, единая точка доступа к мерам господдержки, сервисам и программам обучения для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только начинает свой бизнес.

Также в Перми работает центр "Мой бизнес", предоставляя целый спектр услуг предпринимателям, начиная от выдачи займов, микрозаймов, лизинговых продуктов и заканчивая независимыми гарантиями. Центр также развивает промышленную кооперацию, помогая госкорпорациям найти надежных поставщиков из сегмента МСП.

Если компания планирует создать, развить или модернизировать промышленное производство, она может получить льготный займ Фонда развития промышленности или Регионального Фонда развития промышленности Пермского края для целей приобретения технологического оборудования. Займы выдаются на сумму до 10 миллиардов рублей, процентная ставка варьируется от 1% до 7%.

"Принцип работы банка НОВИКОМ — подбор индивидуального набора инструментов, которые эффективны для каждого конкретного клиента. При этом мы не ограничиваемся собственными продуктами, но и содействуем в получении господдержки, предлагаем доступ к программам ТПП и ФРП. Главная наша задача в сегодняшних условиях — дать возможность малому и среднему бизнесу, одному из ключевых сегментов экономики страны, развиваться", — отметил управляющий Дополнительным офисом НОВИКОМа в Перми Евгений Белов.