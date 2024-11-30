Самарский "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" успешно стартовал с космодрома Восточный

В субботу, 30 ноября, с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2, сообщает Роскосмос.
"Ракета-носитель отработала в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник "Кондор-ФКА" № 2 — Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".
Космический аппарат "Кондор-ФКА" № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Первый "Кондор-ФКА" был выведен на орбиту в 2023 году.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?