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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" успешно стартовал с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 ноября, с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2, сообщает Роскосмос.

"Ракета-носитель отработала в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник "Кондор-ФКА" № 2 — Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".

Космический аппарат "Кондор-ФКА" № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Первый "Кондор-ФКА" был выведен на орбиту в 2023 году.

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Большая информированность о Самаре в др.регионах РФ
Всего проголосовало: 147
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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

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