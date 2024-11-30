Самарский "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" успешно стартовал с космодрома Восточный

В субботу, 30 ноября, с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2, сообщает Роскосмос.

"Ракета-носитель отработала в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник "Кондор-ФКА" № 2 — Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".

Космический аппарат "Кондор-ФКА" № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Первый "Кондор-ФКА" был выведен на орбиту в 2023 году.