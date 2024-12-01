В Камышлинском районе сотрудница ПВЗ украла вещи на 7 тыс. рублей

В полицию Камышлинского района обратился владелец одного из пунктов выдачи маркетплейса, который сообщил о пропаже товара. Общая сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.

Как выяснили полицейские, к пропаже товара причастна 32-летняя сотрудница ПВЗ, которая в тот день находилась на смене.

Женщина созналась в содеянном. Она рассказала, что вечером прошла на складское помещение пункта выдачи, сложила в пакет ожидающие выдачи спортивный костюм, детские брюки и ботинки, зарядное устройство для телефона и портативный аккумулятор, после чего унесла их домой, рассчитывая, что пропажу не заметят.

Фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража", сообщает ГУ МВД по Самарской области.