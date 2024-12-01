Вячеслав Федорищев: "Павел Андреев предал, что не будет участвовать в диалоге"

Агент Павел Андреев отказался общаться с руководством Самарской области по ситуации в "Крыльях Советов". Об этом в интервью sport-express.ru сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него… Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить", - заявил глава региона.

Губернатор Вячеслав Федорищев инициировал создание общественного движения "#Чистый спорт" В среду, 27 ноября, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось заседание общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области. В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, представители профильных организаций, победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр.

Он также прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Игоря Осинькина.

"Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером, - напомнил губернатор. - Он переживал — я ему сказал: "Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку". Он пообещал. Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой. [...] Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят. Но он не предлагает".