Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру из-за сделок в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом "Крылья Советов". Об этом пишет "РБК Спорт" со ссылкой на два источника, ознакомившихся с подготовленным обращением в правоохранительные органы.

Вячеслав Федорищев считает необходимым проверить выявленные при оценке деятельности "Крыльев Советов" нарушения по трем статьям Уголовного кодекса "Злоупотребление полномочиями" (ст. 201 УК), "Нецелевое расходование бюджетных средств" (ст. 285.1 УК) и "Мошенничество" (ст. 159 УК) или "Присвоение и растрата" (ст. 160 УК), говорят собеседники "РБК Спорт".

В пятницу, 29 ноября, Федорищев сообщил в своем телеграм-канале, что в понедельник, 2 декабря, планирует подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. "Павел, предлагаю вам тоже присоединиться. В 12 часов оперативное совещание у губернатора. Приезжайте, если получится", — добавил Федорищев. Фамилию Павла он не назвал.

В комментарии "Спорт-Экспрессу" Федорищев сказал, что Павел Андреев передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет к нему на встречу. "Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него… Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить", — сообщил губернатор.

В частности, он просит проверить решения по финансированию футбола при бывшем губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове, а также деятельность члена совета директоров "Крыльев" Александра Милеева.

За "Крылья Советов" выступают больше 10 футболистов, которые работают с агентом Андреевым.

Источники "РБК Спорт", знакомые с предварительными результатами проведенного аудита, говорят, что он показал признаки "решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе". Источники "РБК Спорт" на трансферном рынке называют Андреева самым влиятельным футбольным агентом России, чьи интересы представлены во всех ведущих футбольных клубах РПЛ.

Задолженность "Крыльев Советов" за период 2008–2023 гг. составляла 1–1,7 млрд руб., следует из подготовленного самарскими властями документа, который цитируют источники "РБК Спорт". "Учитывая данные обстоятельства формирования значимой (более 50% валюты баланса клуба) дебиторской задолженности на сумму 1,133 млрд руб. на 31.12.2019 г. и 1,299 млрд руб. на 31.12.2023 г., клуб имеет существенный риск войти в банкротство", — отмечается в документе.

Согласно приводимым в заявлении результатам аудита, финансовые трудности футбольного клуба могут быть также связаны с зарплатами и расходами на отдельных игроков. Например, по словам собеседников "РБК Спорт", в документе отмечается, что зарплата главного тренера Игоря Осинькина, который возглавляет "Крылья Советов" с 2020 г., увеличилась с 3 млн руб. практически до 8,4 млн руб., "несмотря на то, что клуб не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат".

Андреев получал фактический контроль над футболистами команды и мог развивать за счет региона своих игроков и продавать их на своих условиях, отмечается в документе. В нем говорится, что клуб привлекал игроков с завышенными зарплатами и обеспечивал их подготовку, а продажи приносили значительную прибыль агентской группе Андреева. Хотя часть средств возвращалась в клуб, они в итоге использовались для повышения зарплат его игроков, оставаясь фактически у агентства, следует из документа.

В качестве примера приведены трансферы футболистов из столичного футбольного клуба "Чертаново" в "Крылья Советов". Например, за переход Павла Попова из "Чертаново" в 2024 г. заплатили 1 млн руб., а посреднику — 1,7 млн рублей. В документе приводится пример с Егором Карпицким. В его случае посреднику Марко Трабукки за трансфер из белорусского "Шахтера" заплатили €350 тыс., а клубу — €150 тысяч.

В документе говорится, что "Чертаново", возможно, был причинен имущественный ущерб и информация должна быть передана для проверки в правоохранительные органы Москвы, чтобы они исследовали указанный вопрос: почему "Чертаново" получает меньше денежных средств за своих игроков, чем посредники, какая роль посредников и какое влияние они оказывают на "Чертаново".

Согласно выводам, приведенным в документе, клубы, получающие субсидии из региональных бюджетов, используют завышенные зарплаты и премии для вывода денег. Часть этих средств возвращается и идет на незаконные действия, такие как подкуп судей.

Губернатор попросит в рамках доследственной проверки выяснить, кто и каким образом принимал решение об установлении зарплат и премий в "Крыльях Советов", говорят источники РБК. "Фактически создается ситуация, когда Самарская область финансирует футбольный клуб, увеличивает его капитализацию, а отдельные лица, не неся никакие расходы на клуб, могут извлекать из такого финансирования личную выгоду", — цитируют они заявление губернатора.

"РБК Спорт" обратился за комментариями в пресс-службу администрации Самарской области и к агенту Павлу Андрееву.

Напомним, ранее Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские "Крылья Советов" задолжали 36 млн руб. "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола". По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка 10 команд высшего дивизиона.

По словам собеседников "РБК Спорт", губернатор попросит правоохранительные органы провести проверку на возможное покушение на мошенничество. По данным властей региона, "некие лица продавали информацию о том, кто приедет, как будет судить, или "услуги" по обеспечению адекватного судейства.