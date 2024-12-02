Тольяттинец наорал на продавца, чтобы тот бесплатно отдал ему зеркало

В конце ноября в полицию Автозаводского района Тольятти обратился сотрудник комиссионного магазина. Он рассказал, что один из покупателей похитил с витрины настенное зеркало, а затем скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Заявитель пояснил, что неизвестный пришел в магазин днем, увидел зеркало, а затем неожиданно стал кричать и требовать, чтобы ему отдали эту вещь. В какой-то момент мужчина сорвался и начал бить продавца. После этого сотрудник торговой точки открыл витрину, злоумышленник взял зеркало и скрылся.

Полиция просмотрела записи с камер и сняла отпечатки, по которым удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Вскоре его задержали возле одного из многоэтажных домов в Автозаводском районе.

Безработный мужчина сознался в преступлении и рассказал, что ему просто понравилось зеркало, и он решил оставить его себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенное имущество вернули законному владельцу.