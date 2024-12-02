Бастрыкин поручил разобраться с неудовлетворительным состоянием отделения в самарской больнице № 8

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки состояния хирургического отделения городской больницы №8 в Самаре (ул. Мирная, 169). Причиной для проверки стали жалобы жителей.

Прогнившая мебель, тараканы, трещины на стенах и грязные матрасы - шокирующие фотографии "внутреннего убранства" хирургического отделения в больнице № 8 опубликовали накануне самарцы в соцсетях. Дополнительно жители пожаловались, что в отделении нет отопления.

Ситуацией уже заинтересовался глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

"В медиапространстве сообщается, что в Самаре хирургическое отделение Городской клинической больницы № 8 находится в неудовлетворительном состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.