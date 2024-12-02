Главу АСАДО вернули в мэрию Самары

В понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании в мэри Самары был представлен новый замглавы - руководитель аппарата администрации Самары. Им стал Владимир Терентьев.
Владимир Терентьева ранее уже работал в мэрии Самары - с 2012 по 2018 г. занимал должность руководителя аппарата администрации. С 2018 по 2021 гг. он работал первым заместителем вице-губернатора - руководителем администрации губернатора Самарской области, вице-губернатором - руководителем администрации губернатора.
С 2021 г. он возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие правительства Самарской области — ГКП "АСАДО", занимающееся содержанием региональных дорог.
Последние комментарии
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)