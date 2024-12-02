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Муниципалитеты Власть и политика

Главу АСАДО вернули в мэрию Самары

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании в мэри Самары был представлен новый замглавы - руководитель аппарата администрации Самары. Им стал Владимир Терентьев.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Владимир Терентьева ранее уже работал в мэрии Самары - с 2012 по 2018 г. занимал должность руководителя аппарата администрации. С 2018 по 2021 гг. он работал первым заместителем вице-губернатора - руководителем администрации губернатора Самарской области, вице-губернатором -  руководителем администрации губернатора.

С 2021 г. он возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие правительства Самарской области — ГКП "АСАДО", занимающееся содержанием региональных дорог.

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