Главу АСАДО вернули в мэрию Самары

В понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании в мэри Самары был представлен новый замглавы - руководитель аппарата администрации Самары. Им стал Владимир Терентьев.

Владимир Терентьева ранее уже работал в мэрии Самары - с 2012 по 2018 г. занимал должность руководителя аппарата администрации. С 2018 по 2021 гг. он работал первым заместителем вице-губернатора - руководителем администрации губернатора Самарской области, вице-губернатором - руководителем администрации губернатора.

С 2021 г. он возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие правительства Самарской области — ГКП "АСАДО", занимающееся содержанием региональных дорог.