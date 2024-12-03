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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области зовет на "очную ставку" Аветисяна, Милеева и Андреева

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев намерен обсудить острые вопросы с несколькими известными самарскими деятелями в эфире регионального телеканала "Губерния" 20 декабря. Речь идет про предпринимателя Владимира Аветисяна, депутата Александра Милеева и футбольного агента Павла Андреева.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Как напомнил на конференции с журналистами 2 декабря Вячеслав Федорищев, в Самаре должны быть реализованы 10 проектов под общим названием "Самара 450".

"В 2036 году Самаре исполнится 450 лет, но речь не только об областной столице, но и обо всем регионе. 12 лет — наш горизонт планирования. Время, за которое мы должны сделать существенный шаг вперед. "Самара 450" — это 10 проектов, которые пока не обрели конкретной формы, но имеют идейное наполнение, дух", — рассказывал ранее губернатор.

Один из проектов называется "Волга. Промышленность. Газ". Как отметил губернатор 2 декабря, по совпадению в регионе есть структура с созвучным названием "Волгопромгаз" Владимира Аветисяна.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что один из проектов, связанный с борьбой с коррупцией, называется "Родник". По словам Вячеслава Федорищева, ему рассказывали, что в регионе было предприятие, которое называлось "Родник", и к исчезновению которого якобы мог  иметь отношение депутат Губдумы Александр Милеев.

Первый проект Вячеслав Федорищев хочет обсудить с Владимиром Аветисяном. Второй — с Александром Милеевым. А кроме того, губернатор желает побеседовать с футбольным агентом Павлом Андреевым. Андреев упоминался в скандальной ситуации, связанной с коррупцией в футболе.

"Официальные приглашения буду направлять каждые три дня", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

С его слов, обсудить хотелось бы, как в регионе жили ранее и как будут жить теперь. А если приглашенные не явятся, в студии будут стоять пустые стулья с табличками, заявил губернатор.

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