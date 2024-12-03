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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова расскажут о забытых новогодних комедиях и их секретах

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 декабря, в 17:30 состоится четвертая, завершающая лекция цикла "История советской комедии в трех лицах" (16+). Ее тема — "Забытые новогодние комедии и их секреты" (16+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Жанр новогодней комедии очень консервативен, а успех у зрителя во многом непредсказуем. Перед одним из самых главных праздников года люди хотят смотреть на любимые и узнаваемые лица, следить за понятным и жизненным сюжетом, немного грустить, но больше веселиться и, конечно, слушать музыку. В таких условиях сложно снять по-настоящему оригинальное и самобытное кино — любое нарушение условностей карается забвением для фильма.

На лекции речь пойдет как раз о фильмах, которые ушли в тень и были преданы забвению, ярко вспыхнув лишь однажды. В истории советского кино можно найти целую серию блестящих картин, которые по разным причинам затерялись на фоне всем известных работ, сопровождающих отечественного зрителя в праздничные дни.

"Поговорим о масштабном эксперименте Юрия Саакова "Новогоднее похищение" (1969, 0+), о перенесенном из театра в кино шедевре Олега Ефремова и Наума Ардашникова "Старый новый год" (1980, 0+), а также о забытой работе великой Ларисы Шепитько "В тринадцатом часу ночи" (1968, 12+), которая без преувеличения заслуживает эпитет "культовая", - рассказывают организаторы.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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