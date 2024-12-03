Самарский бизнесмен лишился 500 тыс. рублей в попытках купить две тонны мандаринов

Самарский предприниматель стал жертвой "цитрусовой аферы", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В преддверии новогодних праздников 47-летний мужчина решил купить две тонны мандаринов из "теплых стран" через посредника.

Найдя подходящий вариант в интернете, он связался с человеком, якобы предоставляющим посреднические услуги. "Посредник" пообещал помочь в приобретении и поставке фруктов.

Согласившись с условиями, самарец перевел на указанный собеседником счет более 500 тысяч рублей и стал ждать звонка. На связь больше никто не вышел. Возбуждено уголовное дело.