Юный житель Самарской области в очередной раз попался на угоне

В Кинельском районе Самарской области задержали ранее судимого 18-летнего парня по подозрению в угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре у 41-летнего мужчины пропал припаркованный у дома ВАЗ-21102 стоимостью 150 тыс. рублей.
Вскоре правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Молодой человек полностью признал вину. Он рассказал, что увидел автомобиль и решил покататься. Для этого парень вскрыл дверь, сломал замок зажигания и завел двигатель, соединив провода.
Возбуждено уголовное дело, машину вернули владельцу.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...