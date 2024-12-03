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Страхование Финансы

ВСК: LADA стала самым угоняемым автомобилем в 2024 году

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным итогам 2024 года число угонов в России сократилось на 22% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Больше всего подобных происшествий было зафиксировано в Москве и на Северном Кавказе, а наиболее "востребованной" маркой у угонщиков стала отечественная LADA.

По данным ВСК, по предварительным итогам 2024 года чаще всего в России угоняли автомобили LADA (66%), Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).

Чаще всего в 2024 году угоняли LADA Vesta и LADA Granta (37% и 28% соответственно). В основном жертвами преступников становились корпоративные автопарки — 77% случаев в 2024 году.

Примерно 40% угонов в 2024 году было зафиксировано в Москве. На втором месте в антирейтинге опасных для авто регионов — Дагестан (26%), на третьем — Кабардино-Балкария (17%).

Пик преступлений в 2024 году пришелся на февраль, март и июль (по 29% угонов). Реже всего подобные случаи фиксировали в январе, мае и августе (менее 3% в каждый период).

Самый дорогой угон обошелся Страховому Дому ВСК в 23,3 млн рублей — в июне у 38-летней жительницы Москвы похитили внедорожник Lexus LX.

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