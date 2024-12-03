Жителям Самарской области вновь стал доступен безлимитный интернет

Цифровая экосистема МТС запустила для жителей Самарской области возможность подключить безлимитный интернет. Новая опция "Безлимит полный" предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничения по объему трафика, дням недели или времени суток.
Для новых абонентов МТС при первом подключении Тарифа 24 (который также включает в себя подписки на МТС Музыку и KION) опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость, но также ее могут подключить и абоненты других популярных среди жителей Самарской области тарифов — МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1, № 6, № 7. При этом стоимость опции "Полного безлимита" составит 1 рубль в месяц.
"В работе и в быту наши абоненты все чаще пользуются смартфонами, сочетая звонки и мобильный интернет. Чтобы жители Самарской области могли оценить качественную связь от МТС, мы не только возвращаем полностью безлимитный интернет, но и даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.