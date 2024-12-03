Ревизора-железнодорожника будут судить в Самарской области за взятку

Куйбышевский транспортный прокурор направил в суд уголовные дела двух жителей региона, обвиняемых в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в августе 2024 г. ревизор Центра фирменного транспортного обслуживания (структурное подразделение ОАО "РЖД") получил от представителя коммерческой организации через посредника 150 тыс. рублей. За это он должен был не вносить в акт ревизии найденные нарушения.

Уголовные дела направили в Чапаевский городской суд и Промышленный районный суд Самары.