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Преступления Происшествия

Ревизора-железнодорожника будут судить в Самарской области за взятку

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский транспортный прокурор направил в суд уголовные дела двух жителей региона, обвиняемых в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в августе 2024 г. ревизор Центра фирменного транспортного обслуживания (структурное подразделение ОАО "РЖД") получил от представителя коммерческой организации через посредника 150 тыс. рублей. За это он должен был не вносить в акт ревизии найденные нарушения.

Уголовные дела направили в Чапаевский городской суд и Промышленный районный суд Самары.

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