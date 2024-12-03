Ревизора-железнодорожника будут судить в Самарской области за взятку

Куйбышевский транспортный прокурор направил в суд уголовные дела двух жителей региона, обвиняемых в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, в августе 2024 г. ревизор Центра фирменного транспортного обслуживания (структурное подразделение ОАО "РЖД") получил от представителя коммерческой организации через посредника 150 тыс. рублей. За это он должен был не вносить в акт ревизии найденные нарушения.
Уголовные дела направили в Чапаевский городской суд и Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...