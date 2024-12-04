В Самаре не нашлось желающих соорудить павильоны рядом с Фабрикой-кухней

Государственная Третьяковская галерея не смогла подыскать подрядчика на создание трех павильонов ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и ограждения чиллера в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149). Торги были признаны несостоявшимися.
"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке", - отмечается на сайте госзакупок.
Напомним, на создание сборно-разборных павильонов и монтаж ограждения чиллера выделяли 43,3 млн рублей.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???