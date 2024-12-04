В Самаре не нашлось желающих соорудить павильоны рядом с Фабрикой-кухней

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Государственная Третьяковская галерея не смогла подыскать подрядчика на создание трех павильонов ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и ограждения чиллера в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149). Торги были признаны несостоявшимися.