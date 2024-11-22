Рядом с Фабрикой-кухней возведут три павильона за 43 млн рублей

Государственная Третьяковская галерея выступила заказчиком работ по созданию трех павильонов ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и ограждению чиллера в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149) в Самаре.
Начальная цена контракта - 43,3 млн рублей. Победитель торгов определится после 4 декабря, он должен выполнить работы в течение трех месяцев с даты заключения договора.
В описании объекта закупки отмечается, что новые объекты будут созданы "в целях обеспечения и повышения комфортности условий пребывания посетителей и улучшения санитарного и эстетического состояния территории".
Все конструкции будут сборно-разборного типа. При этом павильон "Мастерская" хотят использовать для проведения лекций, выставок, презентаций (до 20 человек), в "Северной проходной" планируют организовать контрольно-пропускной пункт, а в "Южной проходной" - хранить парковую мебель, садовый инвентарь, уборочную технику и разместить пост охраны.
В марте был выбран подрядчик на разработку проекта строительства "Мастерской": за 588 тыс. рублей работы должно было выполнить ООО "Окко Архитектс".
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.