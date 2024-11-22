Рядом с Фабрикой-кухней возведут три павильона за 43 млн рублей

Государственная Третьяковская галерея выступила заказчиком работ по созданию трех павильонов ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и ограждению чиллера в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149) в Самаре.

Начальная цена контракта - 43,3 млн рублей. Победитель торгов определится после 4 декабря, он должен выполнить работы в течение трех месяцев с даты заключения договора.

В описании объекта закупки отмечается, что новые объекты будут созданы "в целях обеспечения и повышения комфортности условий пребывания посетителей и улучшения санитарного и эстетического состояния территории".

Все конструкции будут сборно-разборного типа. При этом павильон "Мастерская" хотят использовать для проведения лекций, выставок, презентаций (до 20 человек), в "Северной проходной" планируют организовать контрольно-пропускной пункт, а в "Южной проходной" - хранить парковую мебель, садовый инвентарь, уборочную технику и разместить пост охраны.

В марте был выбран подрядчик на разработку проекта строительства "Мастерской": за 588 тыс. рублей работы должно было выполнить ООО "Окко Архитектс".