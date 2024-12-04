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Преступления Происшествия

Прокуратура не дала отказать в возбуждении уголовного дела из-за драки подростков в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области прокуратура добилась новой доследственной проверки по факту конфликта подростков в районе ЖК "Мечта".

Инцидент произошел еще 4 ноября. Несовершеннолетние подрались на улице. Все это попало на видео и в интернет. Позже запись заметили правоохранители.

В связи с этим ранее уже проходила проверка, но в возбуждении уголовного дела отказали. Прокуратура с этим не согласилась и 22 ноября отменила постановление об отказе. Теперь материалы направили на дополнительную проверку в полицию.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда, устанавливают личности всех участников конфликта.

Также прокурор района принял решение об изъятии материала из отдела внутренних дел и передаче в следственный комитет.

С семьями участников конфликта провели беседы, в отношении родителей двоих подростков возбудили административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). 10 декабря административные материалы рассмотрит комиссией по делам несовершеннолетних.

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