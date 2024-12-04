Прокуратура не дала отказать в возбуждении уголовного дела из-за драки подростков в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области прокуратура добилась новой доследственной проверки по факту конфликта подростков в районе ЖК "Мечта".
Инцидент произошел еще 4 ноября. Несовершеннолетние подрались на улице. Все это попало на видео и в интернет. Позже запись заметили правоохранители.
В связи с этим ранее уже проходила проверка, но в возбуждении уголовного дела отказали. Прокуратура с этим не согласилась и 22 ноября отменила постановление об отказе. Теперь материалы направили на дополнительную проверку в полицию.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда, устанавливают личности всех участников конфликта.
Также прокурор района принял решение об изъятии материала из отдела внутренних дел и передаче в следственный комитет.
С семьями участников конфликта провели беседы, в отношении родителей двоих подростков возбудили административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). 10 декабря административные материалы рассмотрит комиссией по делам несовершеннолетних.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...