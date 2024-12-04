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Выставка-акция "101 ракурс Дома промышленности" Кати Мячиной

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 декабря в Международный день художника в "ЗИМ Галерее" пройдет однодневная выставка-акция "101 ракурс Дома промышленности" (6+) самарской художницы Кати Мячиной. В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Катя Мячина — участница множества персональных и групповых выставок, основательница независимого творческого пространства "Куйбышева 64". Художница очень трепетно относится к культурному наследию Самары и проблемам его сохранения, что находит отражение в ее творчестве.

В течение двух месяцев Катя выходила на пленэры — рисовала эскизы Дома промышленности с разных ракурсов. Итогом стало 101 небольшое произведение.

"Эта серия этюдов — мой привычный художественный метод исследования окружающей среды, — рассказывает Катя Мячина. — Попытка сделать пространство ясным. Поиск множества цветовых гамм и удачных композиций — способ максимально погрузиться в изучение знакомого, найти в нем неочевидное. Эти поиски становятся процессом размышлений об особенностях городской среды, о тонких гранях личного и общественного в ней. В какой момент времени меняется наше отношение к пространству? Каким образом оно формирует наше сознание и чувства?"

  • 16:00 — открытие выставки;
  • 17:00 —  лекция Армена Арутюнова об архитектуре, истории и судьбе Дома промышленности.

Выставка-акция продлится всего один день, с 16:00 до 21:00.

Посетители выставки смогут не только посмотреть работы, но и приобрести их у художницы по символической цене, забрав с собой частичку Дома промышленности. Часть вырученных средств будет направлено на поддержку волонтерского проекта "Том Сойер Фест".

Вход свободный.

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