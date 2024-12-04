Выставка-акция "101 ракурс Дома промышленности" Кати Мячиной

8 декабря в Международный день художника в "ЗИМ Галерее" пройдет однодневная выставка-акция "101 ракурс Дома промышленности" (6+) самарской художницы Кати Мячиной. В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.
Катя Мячина — участница множества персональных и групповых выставок, основательница независимого творческого пространства "Куйбышева 64". Художница очень трепетно относится к культурному наследию Самары и проблемам его сохранения, что находит отражение в ее творчестве.
В течение двух месяцев Катя выходила на пленэры — рисовала эскизы Дома промышленности с разных ракурсов. Итогом стало 101 небольшое произведение.
"Эта серия этюдов — мой привычный художественный метод исследования окружающей среды, — рассказывает Катя Мячина. — Попытка сделать пространство ясным. Поиск множества цветовых гамм и удачных композиций — способ максимально погрузиться в изучение знакомого, найти в нем неочевидное. Эти поиски становятся процессом размышлений об особенностях городской среды, о тонких гранях личного и общественного в ней. В какой момент времени меняется наше отношение к пространству? Каким образом оно формирует наше сознание и чувства?"
- 16:00 — открытие выставки;
- 17:00 — лекция Армена Арутюнова об архитектуре, истории и судьбе Дома промышленности.
Выставка-акция продлится всего один день, с 16:00 до 21:00.
Посетители выставки смогут не только посмотреть работы, но и приобрести их у художницы по символической цене, забрав с собой частичку Дома промышленности. Часть вырученных средств будет направлено на поддержку волонтерского проекта "Том Сойер Фест".
Вход свободный.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...