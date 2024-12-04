Другие правила в роуминге: клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Турции весь декабрь

T2, российский оператор мобильной связи, запускает акцию для путешественников. Каждый месяц с декабря по март включительно компания будет предоставлять своим клиентам, прибывшим в другие страны, безлимитный интернет бесплатно. В декабре пользоваться предложением могут абоненты оператора, отдыхающие в Турции.

Этой зимой Т2 предоставляет новые возможности для своих абонентов, желающих отправиться в отпуск в теплые страны. Новые условия коснутся четырех направлений: страна и условия предложения будут меняться каждый месяц с декабря по март включительно. Каждый день абоненту в роуминге бесплатно в рамках календарного месяца будет доступен безлимитный интернет на высокой скорости. Объем трафика в сутки на высокой скорости зависит от страны.

В декабре пользоваться услугой могут клиенты Т2, прибывшие в Турцию. Они получают 800 Мб интернет-трафика ежедневно. После исчерпания трафика скорость снизится до 128 Кбит/с до конца суток по московскому времени. Абонент может снять ограничение, нажав кнопку "Обновить сейчас" в роуминг-режиме обновленного мобильного приложения Т2 или набрав USSD-команду *143*73#.

Т2 предоставляет данную услугу абонентам тарифных планов Premium, Black, "Мой онлайн+" и "Везде онлайн". Воспользоваться предложением также могут клиенты корпоративных тарифных планов: "Мой бизнес XL", "Мой бизнес Премиум", "Федеральный L/XL", "Федеральный Корпоративный L/XL". Акция доступна пользователям, прибывшим в страну с выгодными условиями роуминга именно в месяц действия предложения. Для его активации абонентам необходимо пройти короткий опрос от оператора.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"В стремлении поддерживать образ жизни абонентов мы не оставляем в стороне их любовь к путешествиям. Чтобы сделать поездки наших клиентов за границу комфортнее, мы запустили акцию по предоставлению безлимитного интернета в роуминге. Т2 дает абонентам возможность в Турции и других странах оставаться на связи с близкими, наслаждаться отдыхом и не ограничивать себя в использовании привычных цифровых сервисов".