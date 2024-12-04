В Жигулевске женщина ударила мужа ножом, возбуждено дело об убийстве

В Жигулевске 38-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве мужа, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 30 ноября подозревая, на почве ссоры в ходе распития спиртного, нанесла своему 37-летнему мужу удар ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался в этот же день в медицинском учреждении.
В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу (ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...