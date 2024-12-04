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Преступления Происшествия

В Жигулевске женщина ударила мужа ножом, возбуждено дело об убийстве

ЖИГУЛЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске 38-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве мужа, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 30 ноября подозревая, на почве ссоры в ходе распития спиртного, нанесла своему 37-летнему мужу удар ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался в этот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу (ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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