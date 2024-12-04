Мэрия Самары учредит МКУ "Управление капитального строительства"

Администрация Самары опубликовала проект постановления о создании муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства".
Предполагается, что новое МКУ будет осуществлять функции муниципального заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, заниматься строительным контролем, а также займется реализацией профильных инвестиционных программ.
Предельная штатная численность "Управления капитального строительства" установлена в 68 единиц.
Находиться учреждение будет по адресу департамента градостроительства Самары - ул. Галактионовская, д. 132.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.