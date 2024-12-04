Мэрия Самары учредит МКУ "Управление капитального строительства"

Администрация Самары опубликовала проект постановления о создании муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства".

Предполагается, что новое МКУ будет осуществлять функции муниципального заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, заниматься строительным контролем, а также займется реализацией профильных инвестиционных программ.

Предельная штатная численность "Управления капитального строительства" установлена в 68 единиц.

Находиться учреждение будет по адресу департамента градостроительства Самары - ул. Галактионовская, д. 132.