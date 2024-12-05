Молодого самарца будут судить за участие в мошенничестве

В суд Промышленного района Самары отправилось уголовное дело 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в участии в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, неизвестные позвонили пенсионерке от имени сотрудника ФСБ и убедили, что у спецслужб есть информация об участии женщины в преступлении. Якобы, чтобы снять подозрения, нужно проверить подлинность всех, хранящихся у нее денег (их обещали потом вернуть). Потерпевшая согласилась и отдала пришедшему к ней обвиняемому 95 тыс. рублей.