У интеллектуальной транспортной системы Самарской области появятся новые способности

Интеллектуальная транспортная система Самарской области должна стать максимально приближенной к потребностям региона в сфере дорожной и транспортной деятельности. Такую задачу поставил на ближайшую перспективу министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Внедрение ИТС в регионе начато в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.

Министерством транспорта РФ были разработаны для регионов типовые задачи и этапы внедрения ИТС до 2027 года с учетом федерального софинансирования. В настоящее время благодаря дорожному нацпроекту в Самарской области создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, а также центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти.

Светофорные объекты в Самаре, Тольятти и на дорогах регионального значения оборудованы дорожными контролерами, позволяющими гибко регулировать работу перекрестка, и детекторами, передающими данные об интенсивности автомобильного движения, средней скорости и уровне загрузки дорог. Кроме того, в система регулирует работу пунктов весогабаритного контроля, дорожных метеостанций, комплексов автоматической фиксации административных правонарушений.

Существующие подсистемы и оборудование позволили Самарской области улучшить эффективность организации дорожного движения, повысить сохранность автомобильных дорог, а также гибко реализовывать мероприятия по оптимизации движения транспортных потоков.

По словам главы областного минтранса Сергея Карпова, в 2025 году этапность внедрения Интеллектуальной транспортной системы необходимо скорректировать с учетом необходимости выполнения первоочередных задач развития региона, одна из которых внедрение стратегии развития общественного транспорта.

Об этом он сообщил 3 декабря на рабочем совещании по вопросу развития ИТС в регионе с учетом возможностей применения технологических решений, на котором присутствовали ведущие компании страны, разрабатывающие соответствующий софт и индивидуальные проекты для регионов.

"У Самарской области нет времени ждать исполнения федеральной программы, чтобы потом заниматься развитием системы, нужно делать это уже сейчас, параллельно. Мы начинаем транспортную реформу — это одна из приоритетных задач, поставленная главой региона. Для ее реализации нам необходимо уже сейчас внедрить в ИТС целый ряд вспомогательных функций, в том числе возможность обеспечения приоритета общественного транспорта с помощью регулирования транспортных потоков. Для этого планируется создать центр мониторинга и управления общественным транспортом", — подчеркнул Сергей Карпов.

Также в числе приоритетов министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области назвал увеличение зоны покрытия ИТС, внедрение системы виденаблюдения, обеспечение эффективной работы метеомониторинга, в том числе для отслеживания температурных перепадов, реструктуризацию парковочных пространств в Самаре и Тольятти и установку дополнительных пунктов весового контроля.

Свои предложения по реализации озвученных задач профильные компании должны направить в министерство в ближайшее время, на основе которых будет разработана программа, поэтапно обеспечивающая работу ИТС с учетом особенностей и нужд региона.