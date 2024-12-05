МТС накрыла сетью LTE железнодорожную станцию "Бичевная"

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети 4G в Шигонском районе. Новая базовая станция появилась рядом с железнодорожной станцией Бичевая. Жители села, а также пассажиры проходящих поездов получили возможность пользоваться качественной связью и скоростным мобильным интернетом.

В поселке при станции Бичевая живет порядка 500 жителей. Мобильный интернет и качественная связь позволят местным жителям пользоваться привычными цифровыми сервисами, подключать онлайн услуги, оформлять пенсию, пособия и льготы, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.

Для туристов и гостей района это место может быть известно своими родниками с чистейшей водой, за которой на источники многие приезжают в Белоключье. Качественная связь от МТС поможет быстро отправлять фото и видео красивых природных мест Шигонского района.

"Мы продолжаем строить новые базовые станции и расширять покрытие сети. Большая работа в этом году нами ведется в сельских районах, где смартфон — это зачастую единственная связь с большим миром. Быстрый мобильный интернет от МТС приходит в новые деревни и поселки, чтобы сельские жители могли пользоваться тем же цифровыми сервисами, что и горожане", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.