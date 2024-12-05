МТС накрыла сетью LTE железнодорожную станцию "Бичевная"

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети 4G в Шигонском районе. Новая базовая станция появилась рядом с железнодорожной станцией Бичевая. Жители села, а также пассажиры проходящих поездов получили возможность пользоваться качественной связью и скоростным мобильным интернетом.
В поселке при станции Бичевая живет порядка 500 жителей. Мобильный интернет и качественная связь позволят местным жителям пользоваться привычными цифровыми сервисами, подключать онлайн услуги, оформлять пенсию, пособия и льготы, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.
Для туристов и гостей района это место может быть известно своими родниками с чистейшей водой, за которой на источники многие приезжают в Белоключье. Качественная связь от МТС поможет быстро отправлять фото и видео красивых природных мест Шигонского района.
"Мы продолжаем строить новые базовые станции и расширять покрытие сети. Большая работа в этом году нами ведется в сельских районах, где смартфон — это зачастую единственная связь с большим миром. Быстрый мобильный интернет от МТС приходит в новые деревни и поселки, чтобы сельские жители могли пользоваться тем же цифровыми сервисами, что и горожане", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.