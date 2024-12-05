Пару из Самары будут судить за десятки интернет-мошенничеств

В Октябрьский районный суд Самары отправилось уголовное дело в отношении мужчины и женщины, являющихся родственниками, которых обвиняют в десятках мошенничеств. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, пара размещала на сайте с объявлениями предложения о продаже трехкомнатной квартиры, а также мобильных телефонов, деталей для компьютеров, одежды и обуви.
Так, они договорились о продаже квартиры с шестью покупателями и со всех взяли задаток. Также подозреваемые получали от покупателей предоплату за несуществующие товары и отправляли почтой муляжи. Всего в деле 23 эпизода, а общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...