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Образование Общество

Шесть учащихся Самарского государственного аграрного университета будут получать именные стипендии РСХБ

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пять студентов и один аспирант Самарского государственного аграрного университета будут получать именные стипендии от Россельхозбанка в 2024/2025 учебном году. В целом по всей стране программа поддержки учащейся молодёжи охватывает 437 человек в 70 образовательных учреждениях.

Стипендиальная программа Россельхозбанка направлена на поддержку талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.

"Я очень благодарна за получение именной стипендии от Россельхозбанка! Это большая честь для меня и стимул продолжать работать над собой. Стипендия позволит мне больше внимания уделить учебе и участвовать в различных проектах, которые помогут развивать мои навыки и знания в области агрономии. Спасибо всем, кто поддерживает студентов и верит в наше будущее!" - отзывается аспирантка Самарского ГАУ Анна Бокова.

Размер ежемесячной стипендии в 2024-2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составляет 15 тысяч рублей, для аспирантов - 20 тысяч рублей.

"Вручение именных стипендий от Россельхозбанка - это не только признание достижений наших студентов, но и важный шаг в поддержке будущих специалистов аграрной сферы. Мы гордимся тем, что наши студенты получают такую высокую оценку своих усилий и стремлений. Эти стипендии помогут им сосредоточиться на учебе и научных исследованиях, а также станут дополнительной мотивацией для достижения новых высот. Мы благодарим Россельхозбанк за их поддержку и уверены, что это сотрудничество будет развиваться и приносить плоды как для студентов, так и для всей отрасли", - подчеркнул ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.

РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса - победители олимпиад программы Россельхозбанка "Навстречу агротеху".

"Ежегодно Россельхозбанк, как опорный банк АПК реализует собственную стипендиальную программу для студентов, чтобы поддержать реализацию молодежи в сельскохозяйственной профессии и их мотивацию к развитию. Главное в развитии сельского хозяйства - это молодые профессиональные кадры. Поэтому нам важно отметить успехи студентов и показать, что сельское хозяйство - это динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать значимые результаты работы", - отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Помимо стипендиальной программы, Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования.

Это грантовая поддержка молодых ученых, "Школа фермера", платформа поиска работы и образования "Я в Агро", "Школа агротуризма", международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы.

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