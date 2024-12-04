В трех районах области временно отключат свет 5 и 6 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.12.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

05.12.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

05.12.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро — Умет

05.12.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Маяковского, ул. Майская, ул. Пушкина, ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Центральная, пер. Светлый).

06.12.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Красный Миронов;

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.