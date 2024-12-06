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Жители региона вернули в оборот мелочь на 3,2 млн рублей

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период всероссийской акции "Монетная неделя" с 7 по 20 октября жители Самарской области принесли в банки более 766 тыс. монет на общую сумму 3,2 млн руб, сообщает пресс-служба Банка России.

Граждане сдавали монеты всех имеющихся номиналов, но больше всего среди собранной мелочи оказалось монет номиналом 10 руб. и один рубль. Сумму сданных монет банки-участники акции зачисляли на счет, либо обменивали на банкноты. В качестве бонуса в некоторых банках выдавали памятные монеты.

Самым юным участником акции в Самарской области стал шестилетний мальчик, который вместе с мамой принес в банк свою копилку. Ребенок скопил 4350 руб., он обменял свою мелочь на банкноты и отправился покупать подарок. Один из жителей Самары принес в банк шестилитровое ведро, полное десятикопеечных монет. Мужчина накопил более 28 тыс. монет, которые теперь вернулись в оборот.

"Несмотря на то, что в повседневной жизни многие граждане используют безналичные расчеты, монеты по-прежнему очень востребованы у торгово-сервисных предприятий. Мелочь, возвращенная в оборот во время акции, снова начнет работать в экономике", — подчеркнул управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Гид потребителя

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