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Страхование Финансы

"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ВВВ+ по международной шкале

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ВВВ+ по международной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный.

Оценка операционной среды, в которой функционирует страховая компания, служит основой для определения ее финансовой надежности по международной шкале. Операционная среда, в которой действует "Ингосстрах", оказывает умеренно позитивное влияние на уровень рейтинга.

Конкурентные позиции и деловая репутация "Ингосстраха" высоко оценены агентством. Компания устойчиво входит в группу крупнейших страховых компаний страны по величине страховых взносов-брутто. По мнению агентства, компания имеет высокую социально-экономическую значимость, что выделяется в качестве фактора поддержки.

Страховой портфель компании стабилен и высоко диверсифицирован по линиям бизнеса, каналам распространения страховых продуктов и клиентской базе. Компания имеет широкую географию деятельности, что позитивно влияет на перспективы развития ее бизнеса.

При оценке бизнес-профиля страховщика агентство также позитивно отмечает высокую надежность перестраховочной защиты.

К числу позитивных факторов относятся качество и структура активов, высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховщика, высокие показатели рентабельности.

По мнению агентства, компания характеризуется высоким уровнем корпоративного управления и информационной прозрачности. Текущая инфраструктура управления рисками соответствует профилю рисков, принимаемых компанией. Качество стратегического планирования компании оценивается положительно.

В сентябре 2024 года "Эксперт РА" впервые присвоил "Ингосстраху" кредитный рейтинг по международной шкале.

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