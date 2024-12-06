Махинации с собранием собственников дома в Тольятти привели к уголовному делу

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее в надзорное ведомство обратились жильцы дома № 15 по ул. Ворошилова. Они заявили о подделке подписей жильцов в бюллетенях голосования по капремонту. При проверке выяснилось, что собственников квартир не извещали о проведении общего собрания с 28 июля по 10августа 2024 года.

В результате люди не получали, не подписывали и не сдавали бюллетени для голосования.