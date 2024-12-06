Махинации с собранием собственников дома в Тольятти привели к уголовному делу

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее в надзорное ведомство обратились жильцы дома № 15 по ул. Ворошилова. Они заявили о подделке подписей жильцов в бюллетенях голосования по капремонту. При проверке выяснилось, что собственников квартир не извещали о проведении общего собрания с 28 июля по 10августа 2024 года.
В результате люди не получали, не подписывали и не сдавали бюллетени для голосования.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...