Погиб водитель Lada, перевернувшейся на трассе М-5 под Самарой

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В субботу, 7 декабря, в 9:10 на 998 км трассы М-5 "Урал" 37-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области