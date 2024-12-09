Юлия Ашуркова возглавила самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли

В понедельник, 9 декабря на оперативном совещании в мэрии Самар исполняющий обязанности главы города Иван Носков представил заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлию Ашуркову.
Юлия Ашуркова имеет два высших образования по специальностям "География" и "Экономическая теория", кандидат географических наук, опытный управленец.
С 2002 года прошла путь от консультанта отдела региональной экономики комитета экономического анализа и прогнозирования администрации губернатора Иркутской области и начальника отдела макроэкономического анализа и прогноза управления по стратегическому развитию департамента экономики Иркутской области до начальника департамента стратегического развития комитета экономики администрации Иркутска.
С 2019 по 2024 год была заместителем главы администрации Дзержинска.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.