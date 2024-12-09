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Юлия Ашуркова возглавила самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 декабря на оперативном совещании в мэрии Самар исполняющий обязанности главы города Иван Носков представил заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлию Ашуркову.

Юлия Ашуркова имеет два высших образования по специальностям "География" и "Экономическая теория", кандидат географических наук, опытный управленец.

С 2002 года прошла путь от консультанта отдела региональной экономики комитета экономического анализа и прогнозирования администрации губернатора Иркутской области и начальника отдела макроэкономического анализа и прогноза управления по стратегическому развитию департамента экономики Иркутской области до начальника департамента стратегического развития комитета экономики администрации Иркутска.

С 2019 по 2024 год была заместителем главы администрации Дзержинска.

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