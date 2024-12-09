Пожилая тольяттинка отдала мошеннику 160 тысяч, поверив, что ее внучка "попала в ДТП"

В полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница. Она заявила, что у нее похитили 160 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный. Он представился врачом и сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. "Врач" предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы помочь передать пострадавшим денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 160 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

"Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении правоохранителей.



