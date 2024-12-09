16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожилая тольяттинка отдала мошеннику 160 тысяч, поверив, что ее внучка "попала в ДТП" В Самаре старшеклассник лицея "Престиж" домогался учеников в школьном туалете Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в участкового в Рождествено Самарский пенсионер потерял более 1 млн руб., занявшись "инвестициями" Пьяный водитель, задержанный в Курумоче, стал фигурантом уголовного дела

Преступления Происшествия

Пожилая тольяттинка отдала мошеннику 160 тысяч, поверив, что ее внучка "попала в ДТП"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница. Она заявила, что у нее похитили 160 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный. Он представился врачом и сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. "Врач" предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы помочь передать пострадавшим денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 160 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

"Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении правоохранителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5