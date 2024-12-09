В Тольятти задержали женщину, ударившую ножом сожителя

Тольяттинские полицейские спасли стекавшего кровью мужчину и задержали подозреваемую в нападении на него. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ППС полиции выехали к дому на ул. Белорусской, где находился 36-летний мужчина с ножевым ранением. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и выяснили, что случилось. Потерпевший рассказал, что поссорился со своей 33-летней сожительницей, после чего женщина ударила его кухонным ножом. Опасаясь за свою жизнь, мужчина вышел на улицу и попросил прохожих о помощи.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").