В Тольятти задержали женщину, ударившую ножом сожителя

Тольяттинские полицейские спасли стекавшего кровью мужчину и задержали подозреваемую в нападении на него. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ППС полиции выехали к дому на ул. Белорусской, где находился 36-летний мужчина с ножевым ранением. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и выяснили, что случилось. Потерпевший рассказал, что поссорился со своей 33-летней сожительницей, после чего женщина ударила его кухонным ножом. Опасаясь за свою жизнь, мужчина вышел на улицу и попросил прохожих о помощи.
Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁