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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали женщину, ударившую ножом сожителя

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские спасли стекавшего кровью мужчину и задержали подозреваемую в нападении на него. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ППС полиции выехали к дому на ул. Белорусской, где находился 36-летний мужчина с ножевым ранением. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и выяснили, что случилось. Потерпевший рассказал, что поссорился со своей 33-летней сожительницей, после чего женщина ударила его кухонным ножом. Опасаясь за свою жизнь, мужчина вышел на улицу и попросил прохожих о помощи.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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