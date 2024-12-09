В Клявлинском и Сергиевском районах временно отключат свет 10 и 11 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.12.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино (ул. Мира, ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Свободы, ул. Победы, ул. Набережная).

11.12.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Абдикеево

11.12.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный-Ключ

11.12.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Зеленый Ключ

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.