АйДи-Электро провела конференцию "Современные решения для крановой отрасли компании INOVANCE"

В Москве прошло мероприятие для представителей крупных предприятий крановой отрасли со всей России и Республики Беларусь. Оно было организовано АйДи-Электро и INOVANCE, мировым лидером по управлению движением, с которым АйДи-Электро уже много лет успешно сотрудничает.
Участники выслушали несколько докладов технических специалистов: решения на базе приводов Inovance CS710, опыт реализации системы антираскачки для различных типов кранов и преимущества модульных приводов Inovance MD810/MD880.
В процессе обсуждения полученной информации все участники сделали единогласные выводы, что на сегодняшний день, если говорить о специализированных решениях управления на базе преобразователей частоты для различных видов кранов, — то у компании Inovance существует максимально комплексное предложение для кранового хозяйства, которое позволяет решить практически любую задачу.
Поскольку в рамках этого решения возможна как интеграция нового оборудования в уже существующие системы АСУ ТП предприятий, например, в широко распространенный протокол связи Profinet, так и частичная модернизация существующих систем управления.
Кроме того, у компании Inovance возможно реализовать систему антираскачки на базе специализированных крановых линеек ПЧ: на базе CS710 без plc и с применением plc на основе самой современной линейки MD880-CS.
Различные решения на базе ПЧ Inovance уже заслужили доверие и успешно эксплуатируется во многих промышленных холдингах России, в основном металлургических.
Безусловно, такие специализированные конференции с привлечением большого количества участников со стороны конечных заказчиков позволяют упростить для клиентов выбор, оптимизировать бюджеты проектов и приобрести надежные краны с проверенными системами управления, которые производят наши ОЕМ-партнеры как на территории РФ от Калининграда до Сибири, так и в республике Беларусь.
Подобрать решение и получить техническую консультацию можно на сайте АйДи-Электро shop.idelectro.ru/info/brands/inovance/.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)