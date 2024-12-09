АйДи-Электро провела конференцию "Современные решения для крановой отрасли компании INOVANCE"

В Москве прошло мероприятие для представителей крупных предприятий крановой отрасли со всей России и Республики Беларусь. Оно было организовано АйДи-Электро и INOVANCE, мировым лидером по управлению движением, с которым АйДи-Электро уже много лет успешно сотрудничает.

Участники выслушали несколько докладов технических специалистов: решения на базе приводов Inovance CS710, опыт реализации системы антираскачки для различных типов кранов и преимущества модульных приводов Inovance MD810/MD880.

В процессе обсуждения полученной информации все участники сделали единогласные выводы, что на сегодняшний день, если говорить о специализированных решениях управления на базе преобразователей частоты для различных видов кранов, — то у компании Inovance существует максимально комплексное предложение для кранового хозяйства, которое позволяет решить практически любую задачу.

Поскольку в рамках этого решения возможна как интеграция нового оборудования в уже существующие системы АСУ ТП предприятий, например, в широко распространенный протокол связи Profinet, так и частичная модернизация существующих систем управления.

Кроме того, у компании Inovance возможно реализовать систему антираскачки на базе специализированных крановых линеек ПЧ: на базе CS710 без plc и с применением plc на основе самой современной линейки MD880-CS.

Различные решения на базе ПЧ Inovance уже заслужили доверие и успешно эксплуатируется во многих промышленных холдингах России, в основном металлургических.

Безусловно, такие специализированные конференции с привлечением большого количества участников со стороны конечных заказчиков позволяют упростить для клиентов выбор, оптимизировать бюджеты проектов и приобрести надежные краны с проверенными системами управления, которые производят наши ОЕМ-партнеры как на территории РФ от Калининграда до Сибири, так и в республике Беларусь.

Подобрать решение и получить техническую консультацию можно на сайте АйДи-Электро shop.idelectro.ru/info/brands/inovance/.