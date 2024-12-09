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ТЭК Экономика и бизнес

АйДи-Электро провела конференцию "Современные решения для крановой отрасли компании INOVANCE"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве прошло мероприятие для представителей крупных предприятий крановой отрасли со всей России и Республики Беларусь. Оно было организовано АйДи-Электро и INOVANCE, мировым лидером по управлению движением, с которым АйДи-Электро уже много лет успешно сотрудничает.

Фото: предоставлено компанией АйДи-Электро

Участники выслушали несколько докладов технических специалистов: решения на базе приводов Inovance CS710, опыт реализации системы антираскачки для различных типов кранов и преимущества модульных приводов Inovance MD810/MD880.

В процессе обсуждения полученной информации все участники сделали единогласные выводы, что на сегодняшний день, если говорить о специализированных решениях управления на базе преобразователей частоты для различных видов кранов, — то у компании Inovance существует максимально комплексное предложение для кранового хозяйства, которое позволяет решить практически любую задачу.

Поскольку в рамках этого решения возможна как интеграция нового оборудования в уже существующие системы АСУ ТП предприятий, например, в широко распространенный протокол связи Profinet, так и частичная модернизация существующих систем управления.

Кроме того, у компании Inovance возможно реализовать систему антираскачки на базе специализированных крановых линеек ПЧ: на базе CS710 без plc и с применением plc на основе самой современной линейки MD880-CS.

Различные решения на базе ПЧ Inovance уже заслужили доверие и успешно эксплуатируется во многих промышленных холдингах России, в основном металлургических.

Безусловно, такие специализированные конференции с привлечением большого количества участников со стороны конечных заказчиков позволяют упростить для клиентов выбор, оптимизировать бюджеты проектов и приобрести надежные краны с проверенными системами управления, которые производят наши ОЕМ-партнеры как на территории РФ от Калининграда до Сибири, так и в республике Беларусь.

Подобрать решение и получить техническую консультацию можно на сайте АйДи-Электро shop.idelectro.ru/info/brands/inovance/.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

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Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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